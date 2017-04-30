В США прошли многотысячные акции против политики Трампа по климату

В США состоялись акции протеста против политики американского президента Дональда Трампа по вопросам климата и защиты окружающей среды, сообщает сообщает РБК со ссылкой на Associated press.





По информации агентства, демонстрации прошли сразу в нескольких городах, в том числе в числе в Вашингтоне, Сиэтле, Бостоне, Чикаго и Сан-Франциско. В Вашингтоне участники акции прошли по улице Пенсильвания-авеню в сторону Белого дома, отмечает агентство. По информации Associated press, в ней приняли участие десятки тысяч человек.





По словам организаторов акций, в разных городах страны в общей сложности прошло около 300 шествий и митингов. Участники акции в Денвере, как отмечает агентство, принесли огромный макет термометра. Несколько десятков человек в городе во время митинга крутили педали велотренажеров для того, чтобы выработать питание для динамиков.





Участники акций выразили недовольство из-за того, что Трамп отменяет ограничения на добычу полезных ископаемых, бурения нефтяных скважин и на лимиты на выбросы парниковых газов для энергопредприятий.





В конце марта Дональд Трамп подписал указ, пересматривающий «План чистой энегрии», который был принят администрацией его предшественника Барака Обамы. В соответствии с планом от штатов требовали сокращения выбросов в атмосферу двуокиси углерода.





Согласно указу, будет урезан бюджет Агентства по охране окружающей среды США, правила для угледобывающей, нефтяной и газовой промышленности будут пересмотрены. Согласно документу, будут также пересмотрены меры контроля за сокращением выбросов метана при добыче нефти и природного газа.





«Все, что нам нужно, — вернуть наши рабочие места, наши мечты и снова сделать Америку богатой [страной]», — сказал Трамп во время церемонии в штаб-квартире Агентства по охране окружающей среды. Он также выразил мнение, что теория глобального потепления является «мистификацией».





О том, что Дональд Трамп намерен отменить часть ограничений, введенных его предшественником Бараком Обамой, сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники в конце февраля. По их словам, Трамп собирался снять лимиты на выбросы парниковых газов для существующих энергопредприятий. После этого Агентство по охране окружающей среды должно снять мораторий на выдачу лицензий на добычу угля, отмечали собеседники издания.





Согласно второму указу, по их словам, будут внесены изменения в «Правило использования водных ресурсов США», утвержденное в 2015 году. Положение применяется к 60% водных объектов в стране, ограничивая работу предприятий, которые могут загрязнять акватории.





Администрация Барака Обамы разработала Clean Power Plan для борьбы с глобальным потеплением и ввела его в действие в 2015 году. Он ориентирован на сокращение выбросов углекислого газа на 32% на протяжении 15 лет. В феврале текущего года Верховный суд приостановил его ​действие.



