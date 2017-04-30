Из четырех сел в СКО эвакуированы жители

Жители эвакуированы в связи с угрозой подтопления.

За истекшие сутки спасателями проводились работы по заблаговременной эвакуации населения четырех сел Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в связи с угрозой подтопления населенного пункта из-за поднятия уровня воды в реке Ишим. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.





Так, силами личного состава Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области, Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, психологов Центра медицины катастроф КЧС МВД РК, проведена заблаговременная эвакуация жителей и домашнего скота сел Большая Малышка, Барневка, Ольшанка, Долматово.







