Из четырех сел в СКО эвакуированы жители
30 апреля 2017, 09:39
Жители эвакуированы в связи с угрозой подтопления.
За истекшие сутки спасателями проводились работы по заблаговременной эвакуации населения четырех сел Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в связи с угрозой подтопления населенного пункта из-за поднятия уровня воды в реке Ишим. Об этом сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов, передает Zakon.kz.
Так, силами личного состава Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области, Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, психологов Центра медицины катастроф КЧС МВД РК, проведена заблаговременная эвакуация жителей и домашнего скота сел Большая Малышка, Барневка, Ольшанка, Долматово.
Фото: КЧС МВД РК.
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