Казахстан занял 53 место в Глобальном рейтинге военной мощи
30 апреля 2017, 11:29
Лидируют в рейтинге армии США, России и Китая.
Составлен ежегодный Глобальный рейтинг военной мощи 2017. Армия Казахстана заняла 53 место в рейтинге, передает Zakon.kz.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли вооруженные силы США, России и Китая. В первой десятке расположены армии Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Италии.
Глобальный индекс составляется на основе 50-ти критериев, среди них: число военнопригодных лиц, объем государственных затрат на армию, мощность ВВС, ВМС и прочее.
Фото: vmir.su.
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