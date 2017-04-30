Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстан занял 53 место в Глобальном рейтинге военной мощи

30 апреля 2017, 11:29

Лидируют в рейтинге армии США, России и Китая.

Составлен ежегодный Глобальный рейтинг военной мощи 2017. Армия Казахстана заняла 53 место в рейтинге, передает Zakon.kz.

Лидирующие позиции в рейтинге заняли вооруженные силы США, России и Китая. В первой десятке расположены армии Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Италии.

Глобальный индекс составляется на основе 50-ти критериев, среди них: число военнопригодных лиц, объем государственных затрат на армию, мощность ВВС, ВМС и прочее.

Фото: vmir.su.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...