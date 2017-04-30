Известные артисты выступят в опере «Богема» на сцене «Астана Опера»

Обладательница красивейшего сопрано Сандра Пламенац и армянский бас Бажбеук-Меликян Саркис выступят в опере Дж. Пуччини «Богема». Вместе с приглашенными вокалистами 5 мая на сцену Большого зала «Астана Опера» выйдут казахстанские артисты – Нурлан Бекмухамбетов, Талгат Мусабаев, Альфия Каримова, Евгений Чайников. За дирижерским пультом – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Режиссер – Наталья Кагадий.

Сандра Пламенац готовится исполнить партию белошвейки Мими. Востребованная певица славится высоким профессионализмом, ведь для того, чтобы лучше понимать своих героинь и создавать глубокие образы на сцене, она, имея основное музыкальное образование (Московская консерватория), окончила филологический факультет и факультет иностранных языков венского и московского университетов. Где у нее была возможность обратиться к первоисточникам, как известно, все оперы создавались по мотивам известных литературных произведений. К слову, опера Дж. Пуччини «Богема» написана по произведению «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже.









- Я горжусь своей героиней. Действие оперы происходит в Париже в 1830 году. Даже сегодня там трудно жить одному и содержать себя. Мими же ещё в те времена сама снимает квартиру в Латинском квартале Парижа и зарабатывает себе на жизнь вышивкой по шёлку - это очень сложная и кропотливая работа, но в то же время творческая. Безусловно, жизнь ее оканчивается трагически, но она прожила ее свободной, занимаясь любимым делом, и встретила любимого человека. Судьба Мими помогает понять, что надо ценить каждый момент в жизни. Я с большим удовольствием исполню эту партию в «Астана Опера». Это мой первый приезд в Казахстан, но я читала о красотах казахской природы в стихах Абая Кунанбаева и смотрела много видео, которые только подтвердили это описание, - поделилась Сандра Пламенац.





Армянский бас Саркис Бажбеук-Меликян исполнит партию Коллена, его большой по объему и красивый во всех регистрах голос пленяет слушателей на разных сценах ближнего и дальнего зарубежья.





«Богема» –итальянская опера, отличающаяся удивительной тонкостью чувств. Ее действие разворачивается в Латинском квартале Парижа в канун Рождества. Все герои молоды. Это нищие интеллигенты, обитатели парижской мансарды: поэт Рудольф, художник Марсель, музыкант Шонар и философ Коллен. Нужда – постоянная спутница их жизни, но они не падают духом и веселятся даже тогда, когда нечем заплатить хозяину дома или протопить камин. В повседневной жизни молодых есть место радости, поэзии, дружбе и любви.





Артисты пожелали зрителям на время оторваться от повседневных забот и получить максимум удовольствия, а также научиться у героев оперы «Богема» находить положительное даже в самых трудных ситуациях и не переставать бороться за свое счастье.





Начало спектакля в 19.00, стоимость билета от 500 тенге.