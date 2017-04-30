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США получили приглашение на переговоры по Сирии в Астане

30 апреля 2017, 12:07

Следующая встреча по Сирии запланирована на 3-4 мая.

Госдеп США получил приглашение принять участие в переговорах по Сирии в Астане, сообщили РИА Новости в посольстве США в пятницу.

"Государственный департамент получил приглашение правительства Казахстана принять участие в качестве наблюдателя в Астанинском процессе по Сирии на следующей неделе. Соединенные Штаты по-прежнему привержены политическому урегулированию сирийского кризиса", — сообщили в дипмиссии.

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана. Встреча на уровне экспертов планируется 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

Фото: Sputnik / Болат Шайхинов.

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