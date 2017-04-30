Из-за торнадо в Техасе пять человек погибли, 50 пострадали
30 апреля 2017, 13:02
Власти американских штатов Миссури и Оклахома объявили о введении режима ЧС из-за наводнений, последовавших за сильными грозовыми дождями.
По меньшей мере пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Техас. Об этом сообщает агентство Reuters, передает РИА Новости.
По информации агентства, было зафиксировано не менее трех торнадо, в результате которых по меньшей мере 50 человек были госпитализированы. Сообщается также о разрушенных жилых домах, перевернутых автомобилях и вырванных с корнем деревьях.
Ранее сообщалось, что власти американских штатов Миссури и Оклахома объявили о введении режима ЧС из-за наводнений, последовавших за сильными грозовыми дождями. Жертвой наводнений в штате Миссури стала женщина, более трех десятков человек удалось спасти. Около 100 человек были эвакуированы из районов подтопления.
Фото: кадр из видео.
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