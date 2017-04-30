Французский регбист избил судью и спровоцировал массовую драку
30 апреля 2017, 13:30
Игроку грозит пожизненная дисквалификация.
Игрок команды из Сент-Эстева ударил судью в матче юниорского кубка Франции по регби против команды Тулузы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.
Арбитр показал игроку желтую карточку. В ответ регбист ударил судью в челюсть. Рефери потерял сознание и упал на землю. Тогда к игроку подбежали другие участники матча, и началась массовая драка.
По сведениям французских СМИ, судье удалось избежать переломов. Тем не менее, игроку грозит пожизненная дисквалификация. Пока он дисквалифицирован на четыре матча и отстранен от тренировок с командой.
Фото: кадр из видео.
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