Трамп рассказал об оставленном в США администрацией Обамы «бардаке»

Исправить ситуацию, по мнению Трампа, мог только он сам.

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги первых 100 дней своего президентства, заявил, что нахождение у власти в Штатах команды бывшего американского лидера Барака Обамы привело к «бардаку». Об этом он рассказал, выступая на митинге перед своими сторонниками, в Пенсильвании. Об этом сообщает BBC, передает Об этом сообщает BBC, передает РБК





Трамп, как уточняет The Huffington Post, также заявил, что после того, как он унаследовал от своего предшественника «бардак» в стране, ему пришлось действовать быстро. «Бедствие, в котором находились США», как уточнил глава Штатов, стало основной темой его кампании. Исправить ситуацию, по мнению Трампа, мог только он сам.





«Мы выполняем одно обещание за другим», — также заявил политик, добавив, что он, в свою очередь, готовится к «великим сражениям», которые, по словам президента США, обязательно «произойдут». «И мы победим во всех случаях», — заключил Трамп, пишет SBS News.





Ранее в Пенсильвании глава США сообщил, что считает свои первые 100 дней у власти «самыми успешными в истории страны». В ходе выступления перед своими сторонниками он в очередной раз отверг всю критику, назвав ее «лживыми новостями» от журналистов, которые «не имеют представления о чем-либо».





Также Трамп подчеркнул свой жесткий подход к политике иммиграции и подтвердил свое желание выстроить стену на границе с Мексикой.



