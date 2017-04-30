Трамп рассказал об оставленном в США администрацией Обамы «бардаке»
30 апреля 2017, 13:57
Исправить ситуацию, по мнению Трампа, мог только он сам.
Президент США Дональд Трамп, подводя итоги первых 100 дней своего президентства, заявил, что нахождение у власти в Штатах команды бывшего американского лидера Барака Обамы привело к «бардаку». Об этом он рассказал, выступая на митинге перед своими сторонниками, в Пенсильвании. Об этом сообщает BBC, передает РБК.
Трамп, как уточняет The Huffington Post, также заявил, что после того, как он унаследовал от своего предшественника «бардак» в стране, ему пришлось действовать быстро. «Бедствие, в котором находились США», как уточнил глава Штатов, стало основной темой его кампании. Исправить ситуацию, по мнению Трампа, мог только он сам.
«Мы выполняем одно обещание за другим», — также заявил политик, добавив, что он, в свою очередь, готовится к «великим сражениям», которые, по словам президента США, обязательно «произойдут». «И мы победим во всех случаях», — заключил Трамп, пишет SBS News.
Ранее в Пенсильвании глава США сообщил, что считает свои первые 100 дней у власти «самыми успешными в истории страны». В ходе выступления перед своими сторонниками он в очередной раз отверг всю критику, назвав ее «лживыми новостями» от журналистов, которые «не имеют представления о чем-либо».
Также Трамп подчеркнул свой жесткий подход к политике иммиграции и подтвердил свое желание выстроить стену на границе с Мексикой.
Фото: AFP 2017 / Mandel Ngan.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856563-740d47b9cb0ec7b1236680ac69df8acf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...