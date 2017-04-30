Телеведущую Дану Борисову отправили на принудительное лечение от наркозависимости

Она потеряла, как часто это бывает после долгого употребления кокаина аппетит, чудовищно похудела.

Трагедия, разворачивающаяся вокруг зависимости от наркотиков телеведущей Даны Борисовой, не оставляет никого равнодушным, пишет пишет russianshowbiz.info





По словам матери Даны, ее дочь и мама 10-летней дочки Полины вот уже несколько лет находится в тяжелой зависимости от кокаина, алкоголя и опасных таблеток.





Вчера в эфире программы Андрея Малахова Екатерина Ивановна впервые осмелилась признаться в этой горькой правде и в отчаянной надежде спасти дочь обратилась к ее звездным коллегам.





Но вот, что осталось за кадром программы.





После эфира Андрей Малахов, Прохор Шаляпин, Рустам Солнцев и другие звездные товарищи поехали к Дане домой. Прохор, например, был не только другом Даны, но у них с Дианой был общий пиар-директор, ныне покойный Тима Брик, который, как поговаривают в шоу-бизнесе, сам трагически умер от наркотиков, и даже, по мнению мамы Даны, подсадил ее на них. Друзья поехали спасать телеведущую после эфира, и им удалось увезти бедняжку для принудительного лечения в реабилитационную клинику в Таиланде.





Добровольно она туда ехать не хотела - она не признает своей зависимости, поэтому друзьям даже пришлось пойти на спасительную ложь и выманить Дану под предлогом ведения новой ТВ-программы.





Друзья и коллеги Даны надеются на то, что после лечения она вернётся к работе и ее не только не лишат родительских прав, но и вернут ей дочь, которую мать Даны отдала отцу Полины. А самое главное, Дана спасет свою жизнь и навсегда вылечится от смертельной опасности. Но состояние здоровья Даны на сегодняшний день крайне неутешительное: она потеряла, как часто это бывает после долгого употребления кокаина аппетит, чудовищно похудела, и врачи, кроме всего прочего, характеризуют ее состояние как глубокую анорексию - у нее стойкое отвращение в еде. Медики даже опасаются за ее жизнь.



