К.Кушербаев: Поэтапный переход казахского языка на латиницу - это требование времени
30 апреля 2017, 14:26
Вопросы давно назрели в обществе и их решение как нельзя более своевременно, подчеркнул аким Кызылординской области.
28 апреля аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев прочел в Доме дружбы лекцию «Становление этнополитики независимого Казахстана», в которой подробно осветил основные положения опубликованной в газете «Егемен Казахстан» статьу Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».
Вопросы, поднятые в статье, давно назрели в обществе и их решение как нельзя более своевременно, подчеркнул он.
- Поэтапный переход казахского языка на латиницу - это требование времени, связанное с современными процессами развития технологий, науки и образования, - отметил аким области.
Кроме того, в статье Президента освещены такие важные для страны проекты, как перевод 100 лучших учебников мира на казахский язык, формирование национальной идентичности и подготовка жизнеописаний известных казахстанцев в рамках проекта «100 новых лиц Казахстана».
– В Кызылординской области немало граждан, внесших огромный вклад в развитие страны. Мы должны знать своих достойных современников, - резюмировал К.Кушербаев.
Фото: Total.kz.
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