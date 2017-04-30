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К.Кушербаев: Поэтапный переход казахского языка на латиницу - это требование времени

30 апреля 2017, 14:26

Вопросы давно назрели в обществе и их решение как нельзя более своевременно, подчеркнул аким Кызылординской области.

28 апреля аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев прочел в Доме дружбы лекцию «Становление этнополитики независимого Казахстана», в которой подробно осветил основные положения опубликованной в газете «Егемен Казахстан» статьу Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Вопросы, поднятые в статье, давно назрели в обществе и их решение как нельзя более своевременно, подчеркнул он.

- Поэтапный переход казахского языка на латиницу - это требование времени, связанное с современными процессами развития технологий, науки и образования, - отметил аким области.

Кроме того, в статье Президента освещены такие важные для страны проекты, как перевод 100 лучших учебников мира на казахский язык, формирование национальной идентичности и подготовка жизнеописаний известных казахстанцев в рамках проекта «100 новых лиц Казахстана».

– В Кызылординской области немало граждан, внесших огромный вклад в развитие страны. Мы должны знать своих достойных современников, - резюмировал К.Кушербаев.

Фото: Total.kz.

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