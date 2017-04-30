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В Атырау посетитель бара выстрелил в охранника

30 апреля 2017, 14:55

Между 29-летним посетителем и 24-летним охранником произошла ссора, переросшая в драку.

Охранник пивбара госпитализирован в областную больницу, передает "Мой ГОРОД".

ЧП произошло в ночь с 29 на 30 апреля в одном из развлекательных заведений Атырау. По информации пресс-службы ДВД области, на пульт оператора "102" ЦОУ ДВД в 00.30 поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что в одном из пивбаров дерутся посетитель и охранник.

- По прибытию было установлено, что между 29-летним посетителем и 24-летним охранником произошла ссора, переросшая в драку. В результате потасовки гость заведения несколько раз выстрелил в охранника и скрылся с места преступления. Охранник был госпитализирован в областную больницу. На месте происшествия была обнаружена резиновая пуля, назначена судебно-баллистическая экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДВД области.

В настоящее время принимаются меры по задержанию подозреваемого. Начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Ерлан Омаров.

Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков.

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