Украина достроила дамбу и окончательно отрезала Крым от воды Днепра

Дамбу возвели за год, потратив на проект 35 миллионов гривен

Украина достроила дамбу на Северо-Крымском канале на границе с полуостровом, который Киев считает оккупированным. Как сообщает Телевизионная служба новостей, стационарная бетонная плотина «окончательно отрезала засушливый Крым от днепровской воды».





Благодаря плотине земли на юге Херсонской области будут орошаться полноценно, указывает ТСН.





«Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграницы, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы», — отмечает новостная программа.





Указывается также, что дамбу возвели за год, потратив на проект 35 миллионов гривен (примерно 375 миллионов тенге).





Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961-1971 годах для обеспечения водой засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР. Вода забирается из заполненного в 50-х Каховского водохранилища в нижнем течении Днепра.







