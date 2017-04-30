В Алматы несовершеннолетняя угнала авто родственника и устроила ДТП

Гонки по городу за угнанным автомобилем закончились необычным финалом - за рулем оказалась 16-летняя девочка, передает patrul.kz





Hyundai Accent темно-серого цвета, объявленный в угон, полицейские нашли в течение часа. Автомобиль девочка взяла «напрокат» у старшего брата, естественно, без его ведома.





Угнанную автомашину полицейские заметили на пересечении Достык и Хаджи Мукана. На требование стражей порядка остановиться водитель повел себя, как и подобает угонщику – дал по газам и начал «уходить» от патрульки, свернув с Достык на проспект Аль-Фараби.





Здесь и развернулся финал погони. Двигаясь на запад, водитель совершил разворот около Esentai Mall. По-прежнему не подчиняясь требованиям представителей закона, он на высокой скорости пытался уйти от сотрудников полиции. На пересечении проспекта Аль-Фараби и Желтоксан лихач не справился с управлением и вылетел с дороги. Перелетев бордюр, арык и тротуар, автомобиль сломал пару елей и остановился уже в заборе. Несмотря на голливудский разворот событий, пострадавших не было.





Каково же было удивление стражей порядка, когда они задержали водителя. Им оказалась 16-летняя девочка, которая втихаря от родственников решила погонять по ночному городу.





На место задержания горе-угонщицы прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет разбираться в деталях данного правонарушения.







