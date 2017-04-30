25 алиментщиков арестовали в Костанайской области

В поле зрения прокуроров и судоисполнителей попали должники, которые более трех месяцев не выплачивают алименты, передаёт alau.kz





За 2017 год к административной ответственности за неисполнение судебного акта привлечено 32 должника, из них подвергнуты административному взысканию в виде ареста — 25 , штрафа – 7 должников. К уголовной ответственности привлечено 8 должников.





«Так, костанаец с февраля 2016 года не выплачивал алименты на содержание своего ребенка, в результате образовалась задолженность в размере 368 500 тенге. За неисполнение судебного акта должник в ноябре 2016 года был привлечен к административной ответственности и подвергнут аресту сроком на трое суток»,-сообщила старший прокурор отдела Костанайской прокуратуры Айгуль Бимагамбетова.





Однако, даже после привлечения к административной ответственности он так и не сделал для себя должного вывода и продолжал уклоняться от уплаты.





В связи с чем, в марте 2017 года органами внутренних дел по заявлению взыскателя должник привлечен к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей.



