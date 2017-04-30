Уроженец Актобе присвоил деньги более сотни военнослужащих

По материалам дела, уроженец Актобе 30-летний Демисинов, являясь начальником учебного центра в войсковой части 2016 в Атырау, собрал банкоматские карточки солдат, мотивируя это тем, чтобы они не потеряли их. На эти карточки государство начисляет военнослужащим небольшие деньги для покупки средств гигиены и прочих бытовых расходов.





Собрав карточки военнослужащих, Демисинов в течение двух месяцев снимал с них деньги. На одну часть денег закупал мыло и другие вещи для солдат, а оставшиеся деньги присваивал себе. По данным суда, в общей сложности уроженец Актобе присвоил 277 тысяч тенге из 440 тысяч, которые поступили на карточки.



