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В Египте казнят трех исламистов

30 апреля 2017, 19:11

Подсудимые в 2003 году создали преступную группировку, которая действовала до октября 2015 года.

Уголовный суд Каира в воскресенье приговорил трех исламистов, в их числе один из лидеров запрещенного в Египте движения "Братья-мусульмане" Вагди Ганим, к смертной казни через повешение, сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, подсудимые в 2003 году создали преступную группировку, которая действовала до октября 2015 года.

Группировка занималась подрывной деятельностью, планировала свержение правящего режима, нападения на военные и полицейские объекты.
Еще пять членов группировки приговорены к пожизненному заключению.

Фото: РИА Новости

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