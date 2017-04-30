В Египте казнят трех исламистов
30 апреля 2017, 19:11
Подсудимые в 2003 году создали преступную группировку, которая действовала до октября 2015 года.
Уголовный суд Каира в воскресенье приговорил трех исламистов, в их числе один из лидеров запрещенного в Египте движения "Братья-мусульмане" Вагди Ганим, к смертной казни через повешение, сообщает РИА Новости.
По имеющейся информации, подсудимые в 2003 году создали преступную группировку, которая действовала до октября 2015 года.
Группировка занималась подрывной деятельностью, планировала свержение правящего режима, нападения на военные и полицейские объекты.
Еще пять членов группировки приговорены к пожизненному заключению.
Фото: РИА Новости
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