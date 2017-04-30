В Египте казнят трех исламистов

По имеющейся информации, подсудимые в 2003 году создали преступную группировку, которая действовала до октября 2015 года.





Группировка занималась подрывной деятельностью, планировала свержение правящего режима, нападения на военные и полицейские объекты.

Еще пять членов группировки приговорены к пожизненному заключению.