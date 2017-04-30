В США пять человек погибли и 50 пострадали из-за торнадо
30 апреля 2017, 20:12
Всего в штате было зафиксировано не менее трех торнадо, которые разрушили множество жилых домов.
В результате прохождения разрушительных торнадо через территорию американского штата Техас погибли пять человек, еще 50 пострадали, передает Газета.ru.
Всего в штате было зафиксировано не менее трех торнадо, которые разрушили множество жилых домов.
Порядка 50 человек были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что четыре человека стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи.
Фото: YouTube
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