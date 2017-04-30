В Стамбуле застрелили главу иранского телеканала

Мотивом для убийства могли стать финансовые споры, в которые был вовлечен Каримиан.

Глава телеканала иранской спутниковой телевизионной сети GEM TV Саид Каримиан, приговоренный на родине к тюремному заключению, застрелен в Стамбуле, передает РИА Новости.





Инцидент произошел в округе Маслак в субботу. Неизвестные на внедорожнике остановили автомобиль Каримиана, в котором он находился со своим бизнес-партнером, и открыли огонь. Каримиан погиб на месте, его партнер был доставлен в больницу, но спасти его не удалось, сообщает агентство.





По данным турецкого агентства Dogan, представитель полиции Стамбула заявил, что мотивом для убийства могли стать финансовые споры, в которые был вовлечен Каримиан.





GEM TV — иранский развлекательный спутниковый канал, который озвучивает иностранные фильмы и программы на языке фарси, продюсирует фильмы и сериалы.





По информации агентства, иранский суд в прошлом году заочно приговорил Каримиана к шести годам заключения по обвинению в "деятельности против национальной безопасности" и "пропаганды против государства".



