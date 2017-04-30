В Стамбуле застрелили главу иранского телеканала
30 апреля 2017, 20:34
Мотивом для убийства могли стать финансовые споры, в которые был вовлечен Каримиан.
Глава телеканала иранской спутниковой телевизионной сети GEM TV Саид Каримиан, приговоренный на родине к тюремному заключению, застрелен в Стамбуле, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в округе Маслак в субботу. Неизвестные на внедорожнике остановили автомобиль Каримиана, в котором он находился со своим бизнес-партнером, и открыли огонь. Каримиан погиб на месте, его партнер был доставлен в больницу, но спасти его не удалось, сообщает агентство.
По данным турецкого агентства Dogan, представитель полиции Стамбула заявил, что мотивом для убийства могли стать финансовые споры, в которые был вовлечен Каримиан.
GEM TV — иранский развлекательный спутниковый канал, который озвучивает иностранные фильмы и программы на языке фарси, продюсирует фильмы и сериалы.
По информации агентства, иранский суд в прошлом году заочно приговорил Каримиана к шести годам заключения по обвинению в "деятельности против национальной безопасности" и "пропаганды против государства".
Фото: СЛЕД.net.ua
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