КНДР пригрозила американской подлодке "жалким концом"

Превратить в "кусочки расплавленного металла" Пхеньян пригрозил и другое вооружение США, в том числе авианосцы.

Атомная подводная лодка США "Мичиган", которая находится в южнокорейском морском порте Пусан, будет уничтожена, если предпримет враждебные действия в адрес Северной Кореи, передает Life.ru.





На портале "Ури минчжокккири" говорится, что если субмарина попытается что-то сделать, она "не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского".





Превратить в "кусочки расплавленного металла" Пхеньян пригрозил и другое вооружение США, в том числе авианосцы.





Сегодня закончились совместные военные учения США и Южной Кореи. В них приняли участие 290 тысяч человек. Был задействован в том числе атомный авианосец ВМС США "Карл Винсон".



