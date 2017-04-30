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КНДР пригрозила американской подлодке "жалким концом"

30 апреля 2017, 20:54

Превратить в "кусочки расплавленного металла" Пхеньян пригрозил и другое вооружение США, в том числе авианосцы.

Атомная подводная лодка США "Мичиган", которая находится в южнокорейском морском порте Пусан, будет уничтожена, если предпримет враждебные действия в адрес Северной Кореи, передает Life.ru.

На портале "Ури минчжокккири" говорится, что если субмарина попытается что-то сделать, она "не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского".

Превратить в "кусочки расплавленного металла" Пхеньян пригрозил и другое вооружение США, в том числе авианосцы.

Сегодня закончились совместные военные учения США и Южной Кореи. В них приняли участие 290 тысяч человек. Был задействован в том числе атомный авианосец ВМС США "Карл Винсон".

Фото: РИА Новости

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