Путин подписал указ о награждении Киркорова орденом Почета
30 апреля 2017, 22:05
Путин поздравил с днем рождения Киркорова.
Президент России Владимир Путин поздравил певца, актера, композитора, продюсера Филиппа Киркорова с 50-летием, сообщает Ведомости.ru.
«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», — говорится в телеграмме президента.
Путин также подписал указ о награждении Киркорова орденом Почета.
«За большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Киркорова Филиппа Бедроса — артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в документе.
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