Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Путин подписал указ о награждении Киркорова орденом Почета

30 апреля 2017, 22:05

Путин поздравил с днем рождения Киркорова.

Президент России Владимир Путин поздравил певца, актера, композитора, продюсера Филиппа Киркорова с 50-летием, сообщает Ведомости.ru.

«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах», — говорится в телеграмме президента.

Путин также подписал указ о награждении Киркорова орденом Почета.

«За большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Киркорова Филиппа Бедроса — артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства», — говорится в документе.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...