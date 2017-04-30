Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Тело 20-летней девушки найдено под завалами в Кыргызстане

30 апреля 2017, 22:43

Ранее сообщалось, что в ходе поисковых работ были обнаружены тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения.

В селе Аюу Узгенского района Ошской области, где в субботу на жилые дома сошел оползень, найдено тело 20-летней девушки, сообщает сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в ходе поисковых работ были обнаружены тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения.

По данным МЧС, в 17.40 найдено тело девушки 1997 года рождения. Поисковые работы продолжаются. В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля объявлено в Кыргызстане днем траура.


Фото: Sputnik Кыргызстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...