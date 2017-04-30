Тело 20-летней девушки найдено под завалами в Кыргызстане
30 апреля 2017, 22:43
Ранее сообщалось, что в ходе поисковых работ были обнаружены тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения.
В селе Аюу Узгенского района Ошской области, где в субботу на жилые дома сошел оползень, найдено тело 20-летней девушки, сообщает сообщает пресс-служба МЧС.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в ходе поисковых работ были обнаружены тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения.
По данным МЧС, в 17.40 найдено тело девушки 1997 года рождения. Поисковые работы продолжаются. В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля объявлено в Кыргызстане днем траура.
Источник: Sputnik Кыргызстан
Фото: Sputnik Кыргызстан
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