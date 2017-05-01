Около побережья Калифорнии на женщину напала акула

Инцидент произошел в минувшую субботу в округе Сан-Диего в месте для серфинга. Женщина плавала в ластах, когда на нее напала акула.





Акула укусила женщину за бедро, сообщил служитель государственного парка Трэвис Лара. Двое серферов вытащили пострадавшую на берег и оказали ей первую медицинскую помощь. О ее дальнейшей судьбе газета не сообщает.





Лара также добавил, что пляж будет закрыт, по крайней мере, на 72 часа. По его словам, в последнее время рядом с пляжем несколько раз замечали акул, но это первый случай нападения.