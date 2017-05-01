Около побережья Калифорнии на женщину напала акула
1 мая 2017, 00:43
Двое серферов вытащили пострадавшую на берег и оказали ей первую медицинскую помощь.
Акула напала на женщину рядом с пляжем San Onofre State Beach в американском штате Калифорния, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в минувшую субботу в округе Сан-Диего в месте для серфинга. Женщина плавала в ластах, когда на нее напала акула.
Акула укусила женщину за бедро, сообщил служитель государственного парка Трэвис Лара. Двое серферов вытащили пострадавшую на берег и оказали ей первую медицинскую помощь. О ее дальнейшей судьбе газета не сообщает.
Лара также добавил, что пляж будет закрыт, по крайней мере, на 72 часа. По его словам, в последнее время рядом с пляжем несколько раз замечали акул, но это первый случай нападения.
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