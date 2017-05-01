Путин провёл тренировку по хоккею в Сочи
1 мая 2017, 01:13
Он забил несколько голов в ворота соперника на ледовой арене "Шайба".
Президент РФ Владимир Путин сегодня после посещения "Сочи-Автодрома" и награждения победителей Гран-при России по "Формуле-1" отправился на ледовую арену "Шайба", где провёл тренировку по хоккею, передает Life.ru.
Он забил несколько шайб в ворота соперника.
"Шайбу" ранее передали центру одарённых детей "Сириус". Его воспитанники занимаются на этой арене. Возглавляющая "Сириус" Елеша Шмелёва и международный спортивный деятель Жан Клод Килли, возглавлявший Координационную комиссию МОК по Играм в Сочи 2014 года, обсудили развитие центра.
Фото: Life.ru
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