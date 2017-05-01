Путин провёл тренировку по хоккею в Сочи

Он забил несколько шайб в ворота соперника.

"Шайбу" ранее передали центру одарённых детей "Сириус". Его воспитанники занимаются на этой арене. Возглавляющая "Сириус" Елеша Шмелёва и международный спортивный деятель Жан Клод Килли, возглавлявший Координационную комиссию МОК по Играм в Сочи 2014 года, обсудили развитие центра.



