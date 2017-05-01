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Полицейский требовал права у курсанта автошколы

1 мая 2017, 06:32

Видеозапись диалога была опубликована в социальных сетях.

В Интернет попала видеозапись диалога инспектора по вождению с сотрудником дорожно-патрульной полиции, в ходе которого представитель органов требует водительские права у ученицы автошколы, сообщает Zakon.kz.

«Инспектор требует документы на вождение у девушки, которая учится на права на учебной машине", - говорится в комментарии к видео. Снял его инструктор автошколы. Полицейский не только запросил права, но и возмутился самим фактом ведения видеосъемки. Он также потребовал предъявить документы на телефон и предположил, что аппарат украден.
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