Полицейский требовал права у курсанта автошколы

В Интернет попала видеозапись диалога инспектора по вождению с сотрудником дорожно-патрульной полиции, в ходе которого представитель органов требует водительские права у ученицы автошколы

«Инспектор требует документы на вождение у девушки, которая учится на права на учебной машине", - говорится в комментарии к видео. Снял его инструктор автошколы. Полицейский не только запросил права, но и возмутился самим фактом ведения видеосъемки. Он также потребовал предъявить документы на телефон и предположил, что аппарат украден.