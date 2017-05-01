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Бывший премьер Британии купил сарай для мемуаров за 32 тыс. долларов

1 мая 2017, 06:50

Дэвид Кэмерон поставил сарай стоимостью 25 тысяч фунтов во дворе.

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон купил дизайнерский садовый сарай, в котором он, по его же словам, собирается писать свои мемуары.

Сарай, которой обошелся Кэмерону в 25 тыс. фунтов (около 32 тыс. долларов), уже установлен в саду его дома. По словам бывшего премьера, за дизайн сарая, в котором есть дровяная печь и диван, отвечала его жена Саманта, пишет ВВС.

Садовый сарай утеплен материалом из овечьей шерсти.


Из-за сарая уже начались ссоры, пошутил Кэмерон.

"Мои дети хотят приспособить сарай под детский игровой домик, - сказал он. - Я хочу использовать его как комнату для написания книги, а мой сын хочет сделать там свою спальню".

"Когда нам его только доставили, мы все были в приятном возбуждении: кто проведет в нем первую ночь?" - рассказал бывший премьер. По словам Кэмерона, его сын выиграл эту битву.

Семья Кэмеронов купила этот садовый сарай в Red Sky Shepherds Huts. Похожий сарайчик есть и у тещи бывшего премьера.

"Саманта принимает все дизайнерские решения в нашей семье. Как всегда, она сделала отличный выбор", - сказал Кэмерон, похвалив свою жену.


Как сообщается, в прошлом году Дэвид Кэмерон подписал контракт на написание автобиографии. Ожидается, что книга выйдет в свет в следующем году.


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