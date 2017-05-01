В Астане на майские праздники изменят маршруты автобусов (схемы объездов)

В период проведения репетиции и военного парада 7 мая, посвященного 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан с участием военной техники, будут ограничены и закрыты движения для транспорта. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Астаны.

В связи с мероприятиями будут изменены схемы движения 11 маршрутов:

Маршрут № 2

От начального остановочного пункта «Ж/М «Промышленный» до пересечения пр. Б. Момышулы – ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева – Б. Майлина – пр. Тәуелсіздік, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Маршрут № 3

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Жирентаева – ул. Петрова без изменений, далее ул. Петрова – Сатпаева – налево на пр. Б. Момышулы – пр. М. Жумабаева – прямо до конечного остановочного пункта «ЖК «Сарайшык». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Маршрут № 4

От начального остановочного пункта «Ж/м Коктал-2» до пересечения ул. Сатпаева – ул. Майлина, без изменений, далее ул. Б. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. К. Дина – налево на ул. К. Сатпаева , далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения. Условный конечный пункт «Улица Шарля де Голля» по пр. Тәуелсіздік.





Маршрут № 14

Временно переносится конечный остановочный пункт «Жк «Гранд Астана» по пр. Тәуелсіздік на «Ж/м «Караоткель» по ул. Акыртас.





Маршрут № 19

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Сатпаева – ул. Майлина, без изменений, далее прямо по ул. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля — ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Маршрут № 21

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения ул. Кунаева – пр. Мәңгілік Ел, без изменений, далее налево на ул. Шалкыма – ул. Шарля де Голля – пр. Тәуелсіздік — ул. Майлина – пр. М. Жумабаева — прямо по ул. Жумабаева до конечного остановочного пункта «ЖК «Сарайшык». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Маршрут № 26

От начального остановочного пункта «Астанаинерт» до пересечения ул. Петрова – ул. К. Сатпаева, без изменений, далее прямо по ул. К. Сатпаева до конечного остановочного пункта « Ж/М «Караоткель». В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Маршрут № 29

От начального остановочного пункта «Ж/м «Куйгенжар» до пересечения ул. Айнаколь – пр. М. Жумабаева, без изменений, далее направо на пр. М. Жумабаева – ул. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – ул. Кунаева, далее по существующей схемы движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Маршрут № 32

Временно переносится конечный остановочный пункт «Улица Ж. Нажимеденова» по пр. Тәуелсіздік на «Дом министерств» по пр. Мәңгілік Ел. В обратном направлении по пр. Мәңгілік Ел – ул. Достык, далее по существующей схеме движения.





Маршрут № 40

От начального остановочного пункта «Ж/д вокзал» до пересечения пр. Тәуелсіздік– ул. Шарля де Голля, без изменений, далее ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схемы движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Маршрут № 61

От начального остановочного пункта «Теплотранзит» до пересечения пр. Тәуелсіздік– ул. Шарля де Голля, без изменений, далее по ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма, далее по существующей схемы движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Также в период проведения военного парада 7 мая, посвященного 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан с участием военной техники 7 мая с 06:00 до 15:00 будут ограничены и закрыты движения для транспорта.

В связи с этим будут изменены схемы движения 4 маршрутов:

Маршрут № 15

От начального остановочного пункта «Ж/М «Железнодорожный» до пересечения пр. Б. Момышулы – ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева – ул. Б. Майлина –пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Маршрут № 51

От начального остановочного пункта «Акм. областная больница № 2» до пересечения пр. Б. Момышулы – ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева – ул. Б. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Маршрут № 56

От начального остановочного пункта «Ж/М «Промышленный» до пересечения пр. Б. Момышулы – ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева – ул. Б. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.





Маршрут № 101

От начального остановочного пункта «Акм. областная больница № 2» до пересечения пр. Б. Момышулы – ул. К. Сатпаева без изменений, далее направо на ул. К. Сатпаева – ул. Б. Майлина – пр. Тәуелсіздік – ул. Шарля де Голля – ул. Шалкыма – пр. Мәңгілік Ел, далее по существующей схеме движения. В обратном направлении по аналогичной схеме движения.



