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Ученые рассказали о главной опасности употребления энергетиков

1 мая 2017, 08:30

Авторы исследования призвали с осторожностью употреблять энергетические напитки.

Группа исследователей из США установила, что энергетики намного опаснее большинства других содержащих кофеин напитков, сообщает Американская кардиологическая ассоциация со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты пришли к выводу, что энергетики повышают интервал QT (известен также как электрическая систола сердца) в среднем на десять миллисекунд в течение двух часов. "Если этот промежуток времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короток или долог, то сердце может начать биться ненормально. Результирующая аритмия может быть опасной для жизни", — заявляют ученые.

Авторы исследования, пришедшие к таким выводам в ходе наблюдения за группой добровольцев, призвали с осторожностью употреблять энергетические напитки.

Фото © РИА Новости . Алекс Аминев


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