Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Представители всех группировок сирийской оппозиции приедут на переговоры в Астану

1 мая 2017, 08:38

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана.

Сирийская вооруженная оппозиция получила приглашение на переговоры по Сирии в Астане, ни одна из ее группировок не высказалась против участия, заявил РИА Новости в воскресенье член делегации вооруженных группировок Фатех Хассун.

"Мы получили официальное приглашение в Астану. Получили в устной форме от российской делегации. На данный момент нет ни одного голоса от вооруженных группировок, выступающего против поездки в Астану. Наоборот, они смотрят на новое предложение России, как на что-то, что может улучшить обстановку на земле. Нет сильных голосов, возражающих против того, чтобы поехать", — сказал собеседник.

"Мы надеемся, что Россия будет гарантом процесса, а не стороной. Так как народы России и Сирии имеют сильную связь с начала формирования Сирийской арабской республики. И выбор России поддерживать режим — это неверный выбор, и мы надеемся, что Россия исправит это в ближайшее время", — добавил он.

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана. Встреча на уровне экспертов планируется 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

Фото © AFP 2017 / Sameer Al-Doumy


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...