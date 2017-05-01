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Семеро украинских нелегалов на яхте сели на мель у берегов Великобритании

1 мая 2017, 09:13

Попавшему в беду экипажу пришлось подать сигнал бедствия, однако после спасения их задержали пограничники.

Сотрудники береговой охраны и пограничники британского графства Саффолк задержали семерых граждан Украины по подозрению в незаконном пересечении границы. Нелегалы пытались добраться до Соединённого Королевства, однако яхта, на которой они плыли, из-за сильного ветра села на мель, передает Лайф.

Осознав, что они попали в беду, члены экипажа подали сигнал бедствия. На помощь им пришли спасатели, которые отбуксировали судно в Орфорд, а на берегу всех нелегалов задержали.

По данным СМИ, за последний год это второй зарегистрированный случай, когда украинцы нелегально пытаются попасть на территорию Великобритании именно на яхте. Первую группу, состоящую из шести человек, задержали в сентябре 2016 года. Их сначала осудили, а потом выслали на родину.


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