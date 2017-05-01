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Назарбаев поздравил казахстанцев с 1 мая

1 мая 2017, 09:37

"В этот день мы воздаем должное бесценному достоянию – созидательной дружбе наших граждан во благо родной земли".

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил соотечественников с праздником 1 мая – Днем единства народа Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с 1 мая – праздником единства народа Казахстана!

В этот день мы воздаем должное бесценному достоянию – созидательной дружбе наших граждан во благо родной земли.

Единство и сплоченность народа являются прочным фундаментом всех наших достижений и побед. Мы стали уважаемым и сильным государством, благодаря взаимопониманию разных этносов нашей страны, сплотившихся в единое целое под сводами казахстанского шанырака.

Стабильность и согласие – это непрерывный процесс, требующий от каждого из нас пристального внимания и участия. Понимание этой важной истины способствует гармонии мира и добра в нашем общем доме – Республике Казахстан.

Уверен, что начавшееся системное обновление общества поможет укрепить корни нашего единства и станет основой для наших новых великих свершений.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, счастья и процветания каждой семье!»


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