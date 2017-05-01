Карагандинцы примут участие в исторической реконструкции штурма Рейхстага

В Караганде полным ходом идет подготовка к исторической реконструкции штурма Рейхстага, передает nasha-yarmarka.kz.

8 мая в шахтерской столице пройдет уникальное мероприятие. Инициативная группа решила осуществить историческую реконструкцию взятия Рейхстага. Был разработан сценарий, состоящий из шести блоков. Место действия — ДК Нового Майкудука.

О ходе подготовки к мероприятию рассказала директор ДК Нового Майкудука Айгуль Дементьева. По ее словам, уже более 200 карагандинцев изъявили желание принять участие в реконструкции. Все желали быть советскими солдатами, играть фашистов люди не хотели.

«Фашистских солдат будут играть воины-афганцы. Мы их уговорили. Они профессионалы, владеют навыками рукопашного боя. Конечно, нельзя сказать, что они согласились с удовольствием», — рассказала Айгуль Искаковна.

Конечно, на этапе подготовки не обошлось без определенных трудностей. В основном речь касается экипировки солдат.

«Мы обращались в АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова, но оказалось, что вся форма, имеющаяся в наличии, уже задействована на съемках фильма. По несколько комплектов нам предоставили карагандинские театры. Хорошо помог театр музыкальной комедии, который выделил по десять штук галифе и гимнастерок, но этого катастрофически недостаточно. Плащ-палатки нам шьет Ассоциация застройщиков Карагандинской области. Инициативная группа самостоятельно обеспечивает себя формой. В общем чате идет бурное обсуждение, люди помогают друг другу, одалживая одежду, подсказывая, где что можно купить, заказать пошив», — рассказала директор ДК.

Организаторы ретро-пробегов пообещали предоставить реконструкторам пару автомобилей той эпохи.

Егорова и Кантарию исполнят настоящие альпинисты, так как только таким профессионалам под силу преодолеть опасную высоту. На роль Рахимжана Кошкарбаева и Георгия Булатова был объявлен кастинг, который был назначен на 29 апреля.

Историческая реконструкция планировалась еще на 70-летие Победы. Но в силу определенных причин реконструкторы отказались от задумки, отложив ее на несколько лет.

«Знаете, почему мы торопимся? Ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, и нам так хотелось бы показать им, что их подвиг не забыт», — отметила Айгуль Искаковна.

Тем временем организаторы зрелища готовят соответствующие декорации. На сегодняшний день уже готовы противотанковые ежи, разрушенные «взрывами» камни и кирпичи.

«Мы готовы хоть сейчас готовить здание, но впереди День единства народа Казахстана. Поэтому подготовка декораций начнется после 1 мая. А седьмого вечером или восьмого с утра на фронтоне здания ДК появится свастика», — заинтриговала Айгуль Дементьева.

Завершится историческая реконструкция парадом и угощением полевой кухни.