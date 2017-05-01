Джейкобс показал, как тренировал подбородок перед боем с Головкиным
1 мая 2017, 10:50
Бой 18 марта завершился победой GGG единогласным решением судей.
Американский боксер Дэниэл Джейкобс показал, как он укреплял свой подбородок перед поединком с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
Напомним, бой 18 марта завершился победой GGG единогласным решением судей.
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