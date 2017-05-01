Институт согласительной комиссии нуждается в совершенствовании

Развитие трудового национального права в последние 20 лет идет бурными темпами, что связано с необходимостью адаптировать нормы и институты к условиям рыночной экономики. Современное экономическое развитие, глобализация определяют необходимость совершенствования механизма, который бы обеспечивал соблюдение прав и законных интересов участников трудовых отношений.

Правовой институт, регулирующий разрешение трудовых конфликтов является неотъемлемой частью системы права любого развитого демократического государства.

за последние годы в Казахстане проводятся правовые реформы, которые способствуют изменению общественных отношений. Конечное же эти реформы влияют и на трудовые отношения, которые подверглись существенным переменам.

Существенную роль в изменении трудовых отношений сыграла Конституция РК, которая закрепила свободу труда и запретила принудительный труд. А также в ч.3 ст. 24 Конституции РК говорится: «Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных законом способов их разрешения, включая право на забастовку».

Также изменению трудовых отношений способствовали такие факторы, как разгосударствление экономики, в последствий чего появилось частный капитал и предприятия, учреждения, организаций с частной формой собственности, где соответственно появилось необходимая потребность в рабочей силе. Следовательно в таких трудовых отношениях одной из сторон выступают негосударственные организаций. Как известно к руководителям в негосударственном секторе мы не можем предъявлять требования, которые предъявляются руководителям государственных учреждений, и соответственно не можем сказать обладают ли они достаточными знаниями для осуществления правоприминительной деятельности. Как показывает практика руководители не государственных юридических лиц или физические лица не всегда обладают должным уровнем знаний, что может привесть к безнаказанному нарушению трудовых прав работников.

В программной статье «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к обществу Всеобщего труда» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил: «Сегодня в Казахстане недостаточно развит механизм регулирования, предупреждения и профилактики трудовых споров и конфликтов. Конечно, не бывает идеального, бесконфликтного общества, но, тем не менее, мы обязаны стремиться к тому, чтобы минимизировать такие риски.

Таким образом, необходимо важно уделять внимание таким средствам урегулирования конфликтов, которые с одной стороны, являются доступными и удобными, с другой, обеспечивают реализацию конституционного права на защиту нарушенных трудовых прав и законных интересов как работников, так и работодателей и справедливое разрешение трудовых споров.

В Трудовом кодексе Республике Казахстан, принятом 23 ноября 2015 года согласительная комиссия выполняет функцию досудебного органа по разрешению индивидуальных трудовых споров. Согласно нормам Трудового кодекса РК при появлении трудовых конфликтов работодатель или работник для разрешения конфликтной ситуации перед обращением в судебный орган обязан обратиться в согласительную комиссию. При несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров суд оставляет иск без рассмотрения.

Как важнейший вопрос правовой политики в Послании «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. отметил реализацию гражданами права на судебную защиту, которая гарантирована Конституцией. В этой связи перед органами судебной ветви власти поставлены задачи по упрощению процесса отправления правосудия, избавлению его от излишних бюрократических процедур и продолжению развития институтов внесудебного урегулирования споров.

Однако, в правоприменительной практике сталкиваемся с ряда проблем. Так, к примеру, согласительная комиссия создается на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников. Члены согласительной комиссии, участвуя в заседании решают различные спорные вопросы трудового характера и соответственно должны обладать умением вести переговоры и достижению консенсуса в трудовых спорах. К кандидатам на должность судьи в силу требование Закона РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» предъявляются высокие требования. Кандидат должен достичь 25 летнего возраста, иметь высшее юридическое образование, сдать квалификационный экзамен и т.д. Членам согласительной комиссии в отличие от кандидата на должность судьи никаких требований не предъявляются. Считаю, членами согласительной комиссии выступают лица, которые не имеют представление в законодательных нормах. Несовершенства законодательства приводит на практике к различным толкованиям норм законодательных актов.

В целях разгрузки судов законодатель придал согласительной комиссии статус обязательного досудебного органа, с помощью которого все возникшие вопросы в области трудовых отношений можно разрешить не доводя до суда. На практике, согласительная комиссия почти в 100% случаях заявление работника оставляет без удовлетворения. Таким образом, согласительная комиссия существует как «формальный орган», не выполняющую по существу никакую функцию. Наиболее эффективным методом разгрузки судов является досудебное урегулирование споров. Альтернативный вариант разрешения споров - согласительная комиссия, однако, согласительная комиссия не в состоянии противостоять решениям работодателя, так как, членами согласительной комиссии выступают работники этой же организации, которые находятся в подчинении работодателя. В настоящее время суды по-прежнему загружены исками, разгрузки судов не наблюдается. В настоящее время члены согласительной комиссии не несут никакую ответственность за неправомерное вынесение решение. Тогда суд несет уголовную ответственность за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (статья 418).

На сегодняшний день в Казахстане участники трудовых отношений редко используют возможность досудебного урегулирования индивидуальных трудовых споров. Во многом это обусловлено сложностями, связанными с формированием и функционированием согласительных комиссий, а также отсутствием кадров, способных квалифицированно разрешить спор. К тому же, как полагает С.К. Амандыкова: «сегодня менталитет людей, ориентирован более на судебное решение вопросов, нежели на альтернативное разрешение юридических конфликтов».

Применение норм трудового права осуществляют как государственные, так и негосударственные органы, в частности, согласительные комиссии, примирительные комиссии, трудовой арбитраж и медиаторы.

Также трудности практической реализации права на досудебное разрешение трудового спора связаны с пробелами трудового права, к ним можно отнести недостаточное развитие процедуры согласительной (примирительной) комиссии; пробелы в определение представительства сторон и их полномочий.

Эти пробелы законодательства должны быть устранены.

В результате проведенного исследования мы приходим к нижеследующим выводам и считаю необходимым внести изменения в ныне действующий Трудовой кодекс следующее:

· необходимо ввести в трудовое законодательство уточнение понятий «индивидуальный трудовой спор» и «коллективный трудовой спор», расписать процессуальный порядок их рассмотрения, что, в свою очередь, позволит исключить разночтения и толкования в правоприменении.

· Дополнить главу 15 ТК РК параграфами, которые четко регламентировали бы вопросы подведомственности споров согласительным комиссиям, времени, места и языка проведения заседания согласительной комиссией.

· внести дополнение в п. 1 ст. 165 ТК: «Примирительная комиссия является органом, созданным совместным решением сторон на паритетных началах из равного числа представителей от работодателя и работников, делегировавших своих представителей из числа работников данной организации, профсоюзов».

· Внести дополнение в п. 1 ст. 159 ТК РК: «Индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, медиаторами, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии - судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица».

· Согласительная комиссия должна быть образована при профсоюзе отраслевой организации.

· Необходимо прописать ответственность членов согласительной комиссии за необоснованное вынесенное решение.

· Ведение заседание согласительной комиссии посредством аудио и видеозаписи во избежание спорных вопросов.

· Законодательно закрепить обязательное включение в состав согласительной комиссии государственного инспектора труда.