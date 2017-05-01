Посол США в Казахстане исполнил гимн РК под домбру
1 мая 2017, 11:34
К Джорджу Кролу присоединились его коллеги из посольства США.
Посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джордж А. Крол исполнил гимн Республики под домбру, сообщает Zakon.kz.
Видео было опубликовано на странице Посольства США в РК в соцсети Facebook. Оно приурочено ко Дню Единства.
Гимн спели сотрудники Посольства под аккомпанемент национального инструмента - домбры.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856621-35a2866a5624ef6280a2dc2028aa28fb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...