Чемпионка Азии по художественной гимнастике вышла замуж

Чемпионка Азии и Азиатских игр по художественной гимнастике Анна Алябьева вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

Анне 23 года, она является мастером спорта международного класса. Ее избранника зовут Нурлан, алматинцу 36 лет. Как сообщила спортсменка, познакомились они в одном из ресторанов Астаны. Предложение Нурлан сделал уже через де недели после знакомства. «Я очень долго ждала, когда придет такой человек и просто меня заберет. Так и случилось - пришел, увидел, победил! Вот уже 25 февраля его семья едет ко мне домой знакомиться с моими родителями и свататься. На Новый год он привез меня к себе домой, познакомил, у него очень хорошая мама, мы сразу нашли общий язык, подружились!», - поделилась Анна.

Свадьба состоялась 30 апреля в Алматы. За вечер невеста сменила три наряда, одним из которых стало подвенечное платье от казахстанского и кыргызстанского дизайнера Наиля Байкучукова. Видео с платьем опубликовал в соцсети сам Байкучуков.

Ведущий свадьбы отметил, что платье «стоит как трехкомнатная квартира в центре Астаны».

Теперь у Анны будет двойная фамилия: она собирается взять фамилию супруга и оставить свою.