Блэр вернется в политику после Brexit

Блэр считает, что "в британской политике огромная дыра, которую он может заполнить", и намерен сыграть ключевую роль в выходе страны из Евросоюза.

Бывший британский премьер Тони Блэр (1997-2007) заявил, что выход Великобритании из ЕС (Brexit) побудил его вернуться в политику, передает РИА Новости.

СМИ ранее сообщали, что Блэр считает, что "в британской политике огромная дыра, которую он может заполнить", и намерен сыграть ключевую роль в выходе страны из Евросоюза. Блэр в феврале призывал британцев, поддерживающих сохранение членства страны в ЕС, опротестовать принятое на референдуме решение о Brexit.

"Brexit стал для меня прямой мотивацией принимать более активное участие в политике", — сказал 63-летний Блэр в интервью Mirror. Он добавил, что выход Великобритании из ЕС будет очень сложным.

"Я не хочу оказаться в ситуации, когда мы переживаем этот исторический момент, а я ничего не сказал, потому что это будет значит, что я не беспокоюсь об этой стране. Я беспокоюсь", — сказал экс-премьер.

Процедура Brexit была официально запущена в конце марта текущего года. Ожидается, что переговоры об условиях этого "развода" начнутся в июне, выйти из ЕС страна должна будет не позднее конца марта 2019 года.

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