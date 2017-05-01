Пассажиры "Аэрофлота" пострадали из-за турбулентности

Сотрудники посольства РФ в Таиланде выехали в больницы, чтобы на месте оказывать помощь пассажирам, пострадавшим в результате ЧП с самолетом "Аэрофлота", летевшим из Москвы в Бангкок, число пострадавших россиян уточняется, сообщил РИА Новости по телефону дежурный консул.

"Пока я могу подтвердить факт, что самолет попал в зону турбулентности, пассажиры получили переломы, ушибы, вывихи, сейчас они находятся в больнице", — сказал дипломат.

По его словам, также в больнице находятся сотрудники российского консульства в Таиланде, включая заведующего консульским отделом.

"Им оказывается необходимая помощь, но списки пострадавших уточняются, пока не можем сказать количество россиян и количество иностранцев, которые пострадали", — сообщил дежурный консул, отметив, что общее число пострадавших пока неизвестно.

По данным авиакомпании "Аэрофлот", в понедельник при подлете к аэропорту Бангкока рейс SU 270 попал в зону сильной турбулентности. "Сегодня, 1 мая, самолет Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкок попал в зону кратковременной сильной турбулентности, в результате чего несколько пассажиров получили травмы… Ее (турбулентности — ред.) основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места", — говорится в сообщении авиакомпании.

В 03.38 мск экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту Бангкок, пострадавшим оказана помощь, сообщает авиакомпания.

Там добавили, что представители "Аэрофлота" совместно с работниками консульства Российской Федерации в Бангкоке находятся в контакте с пострадавшими для оказания им помощи.

Фото © РИА Новости . Максим Блинов