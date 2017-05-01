Белый дом ответит создателям "липовых новостей" ужесточением закона

Выступая в субботу с речью по случаю 100 дней пребывания у власти, Трамп заявил, что продолжит войну с "вашингтонскими СМИ", и назвал их "болотом".

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения законов против клеветы, заявил глава аппарата Белого дома Райнс Прибас в интервью телеканалу ABC. Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала, хочет ли Трамп внести поправки в законы против клеветы, Прибас ответил: "Мы рассматривали этот вопрос. Вопрос же о том, как это (поправки – ред.) будет выполняться на практике или же приведет к чему-либо — другая история".

По словам Прибаса, средствам массовой информации "необходимо более ответственно подходить к тому, как они преподносят новости". Глава аппарат Белого дома также отметил, что устал от постоянных публикаций в СМИ о якобы контактах кампании Трампа с Россией и "подобного рода тем".

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал СМИ за неточное освещение действий его администрации и обвинял их в создании "липовых новостей". Выступая в субботу с речью по случаю 100 дней пребывания у власти, Трамп заявил, что продолжит войну с "вашингтонскими СМИ", и назвал их "болотом".

Фото © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais