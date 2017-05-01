«Сотрудницу акимата» с крутой «крышей» забрали в полицию

Корреспондентам patrul.kz удалось выяснить, как давно уволилась из госструктур девушка, чье поведение вызвало широкий резонанс.

Неделю назад достоянием общественности стало видео с мобильного телефона одного из участников ДТП, где молодая женщина довольно цинично оскорбила всех присутствующих и заявила о своей всемогущей «крыше». В ту ночь она не стеснялась в выражениях и рассуждениях. Кроме того, представилась сотрудницей одного из акиматов Алматинской области, предположительно Талгарского района.

Чтобы выяснить, действительно ли девушка со столь строптивым нравом числится в рядах сотрудников акимата Талгарского района, наши корреспонденты встретились с руководством вышеназванного исполнительного органа. Руководитель аппарата акима района Ахмет Ашимахун рассеял все сомнения. По его словам, сразу после инцидента была проведена внутренняя кадровая проверка всех подразделений и отделов, относящихся к местному акимату, но среди служащих такой сотрудницы не оказалось.

Стражам порядка удалось установить личность героини видеоролика и доставить в здание управления местной полицейской службы Алматинской области, где ей пришлось объяснять сотрудникам, чем была вызвана такая агрессия. Со слов девушки, она сильно испугалась, когда ее молодой человек, совершив тройное ДТП, стал на высокой скорости скрываться от потерпевших. У нее началась истерика, появился страх, кроме того, свое действие оказал и алкоголь.

Как выяснилось, 23-летняя Салтанат родилась и проживает в городе Талгар. Воспитывается в обычной многодетной семье, где мама единственный родитель и рядовой педагог. По словам девушки, пару лет назад она работала в одном из отделов акимата города Талгар, но уволилась и в тот же год устроилась в частное финансовое учреждение. После к госслужбе не возвращалась и больше не имеет никакого к ней отношения.

И в этот раз в кабинете у сотрудников полиции девушка дала волю эмоциям, но уже другим. Она сквозь слезы попросила прощения у всех госслужащих за то, что своим поведением бросила тень и поставила под сомнение образ сотрудника акимата. Кроме того, Салтанат уверяет, что искренне сожалеет о высказываниях на национальной почве.

Девушка добавила, что надеется на понимание и прощение всех казахстанцев.