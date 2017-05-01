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Казахстанцев среди пострадавших из-за турбулентности на рейсе «Аэрофлота» нет

1 мая 2017, 13:00

Об этом сообщили в МИД РК.

На данный момент нет сведений о пострадавших казахстанцах в самолете, направлявшемся из Москвы в Бангкок и попавшего в серию больших воздушных ям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сведений о наших гражданах не поступало», - сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из России в Таиланд, совершил аварийную посадку в аэропорту Бангкока. При подлёте к тайской столице лайнер попал в серию больших воздушных ям, из-за чего несколько пассажиров получили серьёзные травмы.

Пассажиры, которые в момент ЧП оказались не пристёгнуты ремнями безопасности, вылетели из своих кресел и ударились о потолок в самолёте. Тяжелее других пострадали люди, находившиеся в проходах: у некоторых из них подозревают травмы позвоночника.

Очевидцы рассказали, что раненых пассажиров оставили лежать на полу салона до момента прибытия врачей на борт, чтобы избежать усугубления полученных травм. К настоящему времени число пострадавших возросло до 25, госпитализированы 19 человек.


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