О некоторых вопросах возврата из бюджета сумм КПН за нерезидентов с дохода от прироста стоимости при реализации акций/долей участия, связанных с недропользованием в Республике Казахстан

Каирбеков Данияр,

старший юрист

Юридической фирмы GRATA

При выплате нерезидентам дохода от реализации акций/долей участия, связанных с недропользованием в Республике Казахстан, нередко у их казахстанских партнеров весьма часто возникают спорные вопросы относительно:

· необходимости удержания с выплачиваемого дохода корпоративного подоходного налога (КПН) на основании положений статьи 197 Налогового кодекса и

· возможности освобождения дохода нерезидента от обложения КПН или применения сниженной ставки КПН на основании положений Конвенций/Соглашений о предотвращении двойного налогообложения.

По общему правилу, установленному пунктом 1 статьи 212 Налогового кодекса, при выплате дохода нерезиденту налоговый агент вправе самостоятельно применить положения Конвенции/Соглашение о предотвращении двойного налогообложения для освобождения дохода нерезидента от обложения КПН в Казахстане либо для применения сниженной ставки КПН.

Вместе с тем, в пункте 2 статьи 212 Налогового кодекса установлено ограничение, предусматривающее, что порядок применения положений международного договора распространяется на доходы нерезидентов, указанные в статье 192 Налогового кодекса, за исключением доходов, определенных статьей 197 Налогового кодекса. То есть применение положений международного договора не распространяется на указанные в статье 197 Налогового кодекса доходы нерезидентов в виде прироста стоимости от реализации:

· акций, выпущенных резидентом, и долей участия в уставном капитале юридического лица-резидента, являющегося недропользователем, или консорциума, участником (участниками) которого является (являются) недропользователь (недропользователи);

· акций, выпущенных юридическим лицом-резидентом, и долей участия в уставном капитале юридического лица-резидента или консорциума при несоответствии условиям, установленным подпунктом 7) пункта 5 статьи 193 или подпунктом 8) пункта 1 статьи 200-1 Налогового кодекса;

· акций, выпущенных юридическим лицом-нерезидентом, и долей участия в уставном капитале юридического лица-нерезидента или консорциума при несоответствии условиям, установленным подпунктом 7) пункта 5 статьи 193 или подпунктом 8) пункта 1 статьи 200-1 Налогового кодекса.

Из указанного следует, что при выплате нерезидентам Казахстана дохода от реализации акций/долей участия, на основании норм Налогового кодекса налоговые агенты не вправе применять положения Конвенции/Соглашения о предотвращении двойного налогообложения и должны в обязательном порядке удерживать КПН у источника выплаты и перечислить его в бюджет Казахстана. Только после чего нерезидент вправе применять соответствующую Конвенцию/Соглашение и обратиться в налоговые органы за возвратом удержанных сумм КПН.

Вместе с тем, положения Конвенций/Соглашений не предусматривают, что стороны могут применять предусмотренное в Конвенции/Соглашении освобождение от обложения КПН только после удержания КПН согласно нормам Налогового кодекса. Также, в силу пункта 2 статьи 6 Закона «О правовых актах», международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно.

Таким образом, Конвенции/Соглашения должны применяться непосредственно и иметь прямое действие на отношения по регулированию налогообложения сделок по реализации акций/долей участия, связанных с недропользованием в Республике Казахстан, вне зависимости от запретов, установленных налоговым законодательством Казахстана.

Например, в статье 13 «Доходы от прироста стоимости имущества» Конвенции об избежании двойного налогообложения, заключенной между Казахстаном и Австрией, предусмотрено, что доход, полученный от отчуждения любого имущества, подлежит обложению в государстве, резидентом которого является лицо, отчуждающее имущество. То есть если лицом, реализующим акции/доли участия, является резидент Австрии, то налогообложение дохода должно производиться в Австрии с освобождением от уплаты КПН в Казахстане на основании данной Конвенции.

Таким образом, между положениями пункта 2 статьи 212 Налогового кодекса и положениями Конвенции имеются противоречия, заключающиеся в том, что пункт 2 статьи 212 Налогового кодекса запрещает применять положения Конвенции в момент выплаты дохода нерезиденту и обязывают уплачивать КПН в Казахстане, тогда как нормы Конвенции предусматривают необходимость уплаты налога в иностранном государстве, резидентом которого является нерезидент, реализующий акции.

Важно отметить, что в пункте 5 статьи 2 Налогового кодекса закреплено, что если международным договором, ратифицированной Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, применяются правила указанного договора.

Из указанного можно сделать вывод о фактически незаконно предусмотренном в пункте 2 статьи 212 Налогового кодекса запрете на прямое применение Конвенции/Соглашения для освобождения от обложения КПН дохода нерезидента в виде прироста стоимости от реализации акций/долей участия, связанных с недропользованием в Республике Казахстан.

Несмотря на этого, в случае допущения фактов неудержания налоговыми агентами КПН с доходов нерезидентов в подобных случаях, достаточно высока вероятность того риска, что налоговые органы могут привлечь налогового агента к административной ответственности за неудержание налоговым агентом сумм КПН у источника выплаты с дохода нерезидента.

В свете вышеприведенного, нерезидентам Казахстана необходимо учитывать наличие упомянутого выше риска при планировании сделок по реализации акций/долей участия, связанных с недропользованием в Республике Казахстан.

Между тем, в случае удержания КПН у источника выплаты с таких доходов от реализации акций/долей участия, компании - нерезиденты Казахстана имеют право в течение 5 лет обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате КПН из бюджета Казахстана, если соответствующая международная Конвенция (Соглашение) о предотвращении двойного налогообложения предусматривает возможность освобождения дохода нерезидента от обложения в Казахстане либо возможность применения сниженной ставки КПН.

Согласно Налоговому кодексу для возврата из бюджета сумм КПН в налоговый орган, являющийся вышестоящим по отношению к налоговому органу по месту нахождения налогового агента, нерезиденту до истечения 5-летнего срока со дня последнего перечисления КПН в бюджет в налоговый орган необходимо представить следующие документы:

1. 2 экземпляра налогового заявление на возврат уплаченного подоходного налога из бюджета или условного банковского вклада на основании международного договора об избежании двойного налогообложения, форма которого утверждена постановлением Правительства РК № 604 от 31 декабря 2014 года;

2. нотариально засвидетельствованные копии контрактов (договоров, соглашений) на выполнение работ, оказание услуг или на иные цели, копии актов приема-передачи;

3. нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов либо выписки из торгового реестра (реестра акционеров или иного аналогичного документа, предусмотренного законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент) с указанием учредителей (участников) и мажоритарных акционеров юридического лица-нерезидента

В случае отсутствия у нерезидента в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства учредительных документов или обязательства по регистрации в торговом реестре, нерезидент к налоговому заявлению должен быть приложен документ иностранного государства, послуживший основанием для создания нерезидента, правовая (юридическая) сила которого подтверждена соответствующим органом иностранного государства, в котором зарегистрирован нерезидент;

4. копии бухгалтерских документов, подтверждающие суммы полученных доходов и удержанных (уплаченных) налогов;

5. документ, подтверждающий резидентство (сертификат резидентства), выданный компетентным органом государства резидентства, или его нотариально засвидетельствованная копия;

6. копии документов, удостоверяющие личность физических лиц-нерезидентов, являющихся служащими или другим персоналом, нанятым нерезидентом для выполнения работ, оказания услуг на территории Республики Казахстан, и документы, подтверждающие сроки их пребывания на территории Республики Казахстан.

В случае, если документы составлены на иностранном языке, нерезидент обязан приложить их нотариально засвидетельствованный перевод на казахском или русском языке.

Важно отметить, что документ, подтверждающий резидентство нерезидента (сертификат резидентства) должен соответствовать следующим требованиям:

1. документ должен подтверждать, что нерезидент - получатель дохода - является резидентом государства, с которым Республикой Казахстан заключен международный договор в течение периода времени оказания услуг, выполнения работ в Республике Казахстан;

2. документ, подтверждающий резидентство иностранца, должен заверяться компетентным органом иностранного государства, резидентом которого является нерезидент;

3. подпись и печать органа, заверившего документ, подтверждающий резидентство нерезидента, а также подпись и печать иностранного нотариуса в случае нотариального засвидетельствования копии документов, подлежат дипломатической или консульской легализации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, либо апостилированию в соответствии с Гаагской Конвенцией 1961 года.

Документ, подтверждающий резидентство нерезидента, может быть представлен в виде:

· оригинала такого документа;

· нотариально засвидетельствованной копии такого документа;

· бумажной копии электронного документа, подтверждающего резидентство, размещенного на интернет-ресурсе компетентного органа иностранного государства.