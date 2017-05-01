Пресс - релиз

27 апреля 2017 года в Бостандыкском районном суде города Алматы был проведен День открытых дверей для студентов первого и второго курсов Казахского Национального педагогического института, а также Каспийского университета, в рамках плана мероприятий по проведению месячника правовой грамотности в ВУЗах страны.

Участие в данном мероприятии приняли: председатель суда - Баянов А.Б., который провел приветственную речь и ознакомительную беседу со студентами, а также судьи Бостандыкского районного суда.

Далее студентам была представлена демонстрация видео - ролика на тему: «Внедрение новых технологий в судебной системе».

По окончании демонстрации видео - ролика студенты приняли участие на открытом судебном заседании, на котором увидели практическое применение и действие новых технологий в судебной системе, а именно: аудио-видео фиксации (АВФ) в судебном заседании.

Кроме того, специалисты суда ознакомили студентов с работой канцелярии и архива суда, что позволило им воочию ознакомиться с порядком осуществления электронного делопроизводства, посредством сервиса «Судебный кабинет», а также с особенностями программы «Төрелік».

Пресс - релиз

Алматы қаласы Бостандық аудандық сотында 2017 жылдың 27 сәуірінде еліміздің жоғары оқу орындарында сауаттылық айын жүргізу бойынша іс-шаралар жоспары аясында Қазақ ұлттық педагогикалық университеті және Каспи университеті студенттері үшін «Ашық есік күндері» өткізілді.

Аталған іс-шараға Бостандық аудандық сотының төрағасы А.Б.Баянов, сот судьялары және мамандары қатысты. Төраға студенттерді жалпы сст жүйесімен, сот қызметі туралы таныстырып өтті.

Одан кейін, студенттерге «Сот жүйесіне жаңа технологияларды енгізу» атты бейне-ролик көрсетілді.

Бейне-роликтің аяқталуымен, студенттер ашық сот отырысына қатысты. Сот отырысында студенттер жаңа технлогиялардың және аудио-бейне таспаға жазу жүйесінің қоолданылуын көрді.

Сонымен қатар, сот мамандары кеңсе және сот мұрағатының жұмысымен студенттерді таныстырды, студенттер «Сот кабинеті» сервисі арқылы жүзеге асырылатын электрондық іс-қағазды жүргізу, ақпарат алмасумен танысты.