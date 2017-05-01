Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам

Возможность пересмотра вынесенного решения суда является одной из гарантий доступа к правосудию, установленного Конституцией Республики Казахстан.Для реализации этого принципа в Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан определены различные формы исправления судебных ошибок: предусмотрена возможность обжалования судебных актов в вышестоящие инстанции (апелляционную и кассационную). Каждая из этих инстанций обладает своим объемом полномочий по проверке решения суда.

Согласно Нормативному постановлению Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2007 года № 12 «О некоторых вопросах пересмотра судебных актов по гражданским делам по вновь открывшимся обстоятельствам» производство по пересмотру судебных актов по гражданским делам по вновь открывшимся обстоятельствам, является самостоятельной стадией гражданского процесса, в которой судом проверяется наличие или отсутствие правовых оснований для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, вступивших в законную силу судебных актов.

Для того чтобы сформулировать понятие вновь открывшихся обстоятельств и новых обстоятельств, рассмотрим основания для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан статья 455 Гражданского процессуального кодекса наряду с вновь открывшимися обстоятельствами дополнена таким термином как новые обстоятельства.

Российские ученые М.С. Шакарян, С.М. Ахметов указывают, что обстоятельства, не обладающие свойствами вновь открывшихся, служат основанием для предъявления нового иска (под свойствами вновь открывшихся понимается их существование на момент вынесения судебного постановления). По мнению ученого Завриева С.С.к вновь открывшимся обстоятельствам относятся существовавшие на момент рассмотрения дела, а также «возникшие после вступления пересматриваемого решения в законную силу, приравненные к вновь открывшимся». Борисова Е.А. считает, что для того чтобы быть последовательным в регулировании оснований пересмотра судебных постановлений, а также для того, чтобы добиться необходимого единства в понимании терминов необходимо закрепить в законодательстве деление на обстоятельства: существовавшие на момент рассмотрения дела и, появившиеся позднее, после принятия решения по делу.

Процессуальные - к ним можно отнести все основания, указанные в частях 2 и 3 статьи 455 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

Материальные основания предполагают, что факты существуют, но они не были известны заявителю, доказательства их существования в суд не предъявлялись и не исследовались, т.е. остались за пределами исследования суда.

При этом заявитель должен доказать, что они не могли быть ему известны до вынесения решения судом.

В качестве доказательства наличия подобных обстоятельств могут быть приняты не только судебные акты, акты органов власти и т.д., но и любые иные сведения о фактах, облеченные в установленную законом форму.

Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан предусмотрено более точная формулировка понятия - вновь открывшиеся и новые обстоятельства, чтобы на практике не было натягивания.

Отличительной чертой процессуального основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам является то, что во-первых, основания доказываются только определенными законом документами, во-вторых, закон не ставит в качестве условия их неизвестность заявителю, в-третьих, законом не предусматривается, что основания должны быть существенными, а только говорит о том, что они должны быть связаны с рассматриваемым делом.

Процессуальные основания, в свою очередь, подразделяются на две группы:

1) дефектность доказательств или их исследования, в результате чего факты, положенные в основу решения суда, не могут считаться установленными (пп. 1-3 ч. 2; пп. 1-2 ч. 3 ст. 455 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан).

2) дефектность нормативной базы, положенного в основу решения суда (пп. 3 ч. 3 ст. 455 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан).

Здесь необходимо обратить внимание, на то, что в судебном акте должны быть сделаны выводы о фальсификации доказательства, заведомо ложном заключении эксперта, заведомо ложных показаниях свидетеля, заведомо неправильном переводе и других существенных обстоятельствах, которые повлияли на вынесение решения суда. При отсутствии однозначного указания на отмеченные обстоятельства в приговоре суда стороны лишаются возможности использовать его в качестве основания для пересмотра дела в суде.

Новым обстоятельством является признанная вступившим в законную силу судебным актом недействительной сделка, повлекшая за собой принятие необоснованного судебного акта по данному делу.

Недействительность оспариваемой сделки должна быть признана судом и подтверждена в резолютивной части судебного акта. Таким образом, судебным актом сделка аннулируется (уничтожается) вместе со всеми имевшими место правовыми последствиями.

В то же время при разбирательстве ранее рассмотренных дел спорная сделка являлась действительной, а ее недействительность, признанная последующим судебным актом, не была и не могла быть известна участвующим в деле лицам. Следовательно, последующее судебное признание оспариваемой сделки недействительной является новым обстоятельством.

К примеру, определением районного суда по вновь открывшимся обстоятельствам отменено решение суда по гражданскому делу о взыскании суммы по договорам поставки. В данном случае, оспариваемое решение о взыскании с ответчика в пользу истца вынесено на основании договоров поставки, которые на момент рассмотрения дела по существу и вынесения судом решения, не были оспорены, и не признаны судом недействительными. Данные договора признаны судом недействительными решением суда через определенное время, и признание недействительными договоров поставки явилось основанием для пересмотра решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, и пересмотр решения суда имело существенное значение для правильного разрешения дела.

Недействительность ничтожной сделки не требует подтверждения в самостоятельном порядке. Констатация ничтожности сделки или вывод об отсутствии оснований для признания сделки ничтожной должны содержаться в мотивировочной части судебного акта.

Судебная практика показывает, что суды отменяют ранее вынесенные решения по вновь открывшимся обстоятельствам, если выносится решение о признании недействительной сделки, на основании которой принималось решение суда.

Рассмотрим гражданско-процессуальные основания, связанные с дефектностью нормативной базы, положенной в основу решения суда (пп. 3 ч. 3 ст. 455 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан):

- признание Конституционным Советом Республики Казахстан неконституционными законов и иных нормативных правовых актов, с применением которых вынесен судебный акт.

Конституционный Совет Республики Казахстан в силу своего особого положения как органа нормоконтроля вправе выносить общеобязательные акты, которые будут являться основанием для защиты прав участников процесса путем пересмотра дел по новым обстоятельствам.

Отличительной особенностью этого основания является то, что в данном случае, несмотря на то, что суд исследовал и правильно установил юридические факты, имеющие значение для дела, применив надлежащее законодательство, в то же время выносит решение, противоречащее принципам Конституции РК, ввиду дефектности нормативной базы и, соответственно, судебной практики по данному вопросу.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что новеллы гражданского процессуального кодекса по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам являются актуальными и на самом деле направлены на пресечение злоупотребления правами лиц, которые любыми путями могут стремиться к пересмотру судебных актов, при этом не реализуя свои права по представлению доказательств на ранних стадиях судебного разбирательства.

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы Каракузиева С.О.