В Кыргызстане сошел еще один оползень

В сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Кыргызстана 30 апреля сошел оползень, который накрыл 10 домов. Об этом 24.kg сообщили в МЧС Кыргызстана.

По данным ведомства, в населенном пункте расположен 61 дом, десять из которых оказались под землей. Под угрозой оказалось еще четыре социальных объекта — школа, детсад, мечеть и фельдшерско-акушерский пункт.

Ранее все жители были предупреждены и переселены в безопасное место, где для них установили 15 палаток.

Фото с сайта turmush.kg