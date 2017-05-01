В Кыргызстане сошел еще один оползень
Под землей осталось 10 домов.
В сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Кыргызстана 30 апреля сошел оползень, который накрыл 10 домов. Об этом 24.kg сообщили в МЧС Кыргызстана.
По данным ведомства, в населенном пункте расположен 61 дом, десять из которых оказались под землей. Под угрозой оказалось еще четыре социальных объекта — школа, детсад, мечеть и фельдшерско-акушерский пункт.
Ранее все жители были предупреждены и переселены в безопасное место, где для них установили 15 палаток.
Фото с сайта turmush.kg
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