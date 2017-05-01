Эминем судится с правящей партией Новой Зеландии за свою песню

В Новой Зеландии начался судебный процесс по иску американского рэпера Эминема к правящей в стране Национальной партии. Музыкант обвиняет ее в незаконном использовании песни Lose Yourself. В партии говорят, что использовали не песню, а похожий на нее трек из библиотеки аудиофайлов.

Процесс проходит в верховном суде Новой Зеландии в Веллингтоне. Суду предстоит установить, в достаточной ли мере музыка, использованная в рекламе Национальной партии, похожа на оригинальный трек Эминема.

"Редкий случай: на заседании в верховном суде играет Эминем, адвокаты и судья внимательно, с серьезными лицами слушают песню", - написала в "Твиттере" корреспондент сайта NZHerald.com Фрэнсис Кук, которая присутствовала на первом заседании.

Ролик Национальной партии впервые вышел в эфир в 2014 году. В нем звучит музыкальный фрагмент, в котором можно уловить сходство со вступлением к хиту Эминема.

Адвокаты партии утверждают, что на самом деле в рекламе использовалась не песня Lose Yourself, а трек Eminem-esque, который они купили в фондовой библиотеке компании Beatbox. Его также прослушали в верховном суде Новой Зеландии.

Защита издательской группы Eight Mile Style, представляющей интересы Эминема, в свою очередь, заявляют, что была использована "культовая" песня рэпера, которую считается "драгоценным камнем" в репертуаре исполнителя.

Практика использования известных песен, измененных в достаточной степени, чтобы не нарушать авторское право, регулярно появляются в бесплатных библиотеках музыкальных треков.

Если суд сочтет, что использованная партией композиция воспроизводит хит рэпера, то партию признают виновной в нарушении авторских прав.

Источник: Русская служба ВВС, фото Getty images