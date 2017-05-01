В актауском парке ″Акбота″ рабочие заживо замуровали собаку

Жители первого микрорайона города Актау сообщили изданию «Тумба», что вечером в воскресенье, 30 апреля, рабочие в парке "Акбота" заживо замуровали собаку под бетонной плитой. Несмотря на все уговоры очевидцев вытащить ее, рабочие лишь отрицательные кивали головой, ссылаясь на то, что они делают, что им велено.

Раиса Серкова:

- Эта собака бродячая живёт там уже очень давно. Всю ее семью перестреляли. Когда она родилась, была самым маленьким щенком. Еду у неё отбирали, даже если кинешь непосредственно ей, другие щенки накидывались и отбирали. Людей она всегда боялась, из своей норки не выходила почти и никогда никому не мешала. Все, кто про неё знал, подкармливал. Я каждый день к ней по утрам ходила.

Галина Белокобыльская:

- Ко мне знакомая подходит, мы с ней раньше не здоровались даже, просто видели друг друга в парке. А тут она на меня смотрит так, подходит и говорит: «там собачку вашу закапывают». Я сразу туда и побежала, а там рабочие одну плиту положили, рядом другую кладут. Я стою, плачу, и пытаюсь его уговорить собаку вытащить, а он просто с телефоном стоит «вот смотрите, вот начальник, я делаю, что мне сказали. Завтра праздник, детей будет много, надо все подготовить». Я его спрашивала, как вы можете животное обрекать, вот так просто заживо закапывать, а он так издевательски «ну там же у нее есть вода в ведерке».

Найти это место оказалось задачей достаточно трудной, сразу и не заметишь. Бетонные плиты, которыми накрыли собаку, сверху завалили песком. Корреспонденту "Тумбы" удалось лишь немного раскопать песок до самой плиты, но чтобы полностью раскопать её, нужна лопата. Жива ли собака, не ясно – из-под плиты её не слышно. Все, что нам остаётся - лишь удивляться жестокости людей, в которых нет ни капли человечности.



