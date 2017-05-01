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17-летняя жительница Костаная попросила суд лишить отца родительских прав

1 мая 2017, 14:03

В судебном заседании установлено, что отец находился с 2004 по 2015 годы в местах лишения свободы.

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено гражданское дело по иску органа опеки и попечительства к жителю Костаная о лишении родительских прав в отношении 17-летней дочери. Об этом alau.kz сообщила старший прокурор отдела Костанайской прокуратуры Жанна Ибраева.

В судебном заседании установлено, что отец находился с 2004 по 2015 годы в местах лишения свободы. Мать несовершеннолетней в 2006 году умерла. На протяжении 10 лет девочка проживала с бабушкой по линии матери, которая является ее опекуном.

«Отец несовершеннолетней после освобождения из мест лишения свободы пытался взять дочь к себе на воспитание, но девочка, прожив с ним месяц, вернулась обратно к бабушке. Отец девочки постоянной работы не имеет, перебивается случайными заработками, возможностей заботиться, воспитывать и содержать самому свою дочь не имеет, бывает, что приходит к бабушке с внучкой и просит денег на булку хлеба», — сообщила Жанна Ибраева.

Кроме того, судом учтено мнение несовершеннолетней. Она пояснила, что желает проживать с бабушкой. Она не воспринимает его как отца. Дочь сказала, что утеряны родственные отношения, в связи с чем согласна на лишение родительских прав отца, так как бабушка заменила ей родителей.

Костанаец лишен родительских прав в отношении 17-летней дочери. С него взысканы алименты на содержание дочери в размере 1/4 части заработка и иного дохода до её совершеннолетия.


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