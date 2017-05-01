В Казахстане предложили снизить штрафы за нарушение ПДД

Изменения могут коснуться 14 правонарушений в сфере дорожного движения.

Министерство юстиции Казахстана выработало предложения по снижению штрафов за нарушение ПДД, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил в своем Facebook-аккаунте пресс-секретарь министра, директор Департамента гос. языка и информации в МВД РК Алмас Садубаев: «В целях реализации поручения Главы государства Министерством юстиции совместно с другими государственными органами разрабатываются меры по дальнейшей гуманизации административного законодательства.

На сегодняшний день межведомственной рабочей группой выработаны предложения по снижению штрафов по 14 составам малозначительных административных правонарушений в сфере дорожного движения.

Вместе с тем, снижение штрафов за грубые нарушения Правил дорожного движения, которые являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий не планируется».