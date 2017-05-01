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В Темиртау нашли вандала, который разграбил «Вечный огонь»

1 мая 2017, 14:13

Полицейские сообщают, что бронзовую звезду изъяли как вещественное доказательство.

После нескольких недель поисков темиртауские полицейские нашли вора, который снял с мемориала «Вечный огонь» бронзовую звезду. Им оказался 42-летний местный житель, передает nv.kz.

Напомним, около двух месяцев назад темиртаусцы заметили, что вандалы разграбили памятник, установленный в честь погибших в Великой Отечественной войне героев. Неизвестные разворотили мраморную плитку и сняли бронзовую звезду. Акимат тут же написал заявление в полицию.

У властей города не было времени ждать, когда звезду найдут. Они заказали предприятию «Имстальком-Темиртау» аналог похищенной звезды. Правда, деталь отлили не из бронзы, а из стали. Стальную звезду уже установили. И вот на прошлой неделе стало известно, что вора все-таки задержали.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Старогородского отдела полиции был задержан 42-летнего житель города. Он признался в краже», — сообщил пресс-секретарь ДВД области Бакытжан Кудияров.

Полицейские сообщают, что бронзовую звезду изъяли как вещественное доказательство. Проводится расследование по статье «Кража». Задержанного также проверяют на причастность к подобным преступлениям.


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