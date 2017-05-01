В Жамбылской области отмечают 1 Мая – День единства народа Казахстана

Сегодня жители области отмечают праздник 1 Мая – День единства народа Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Основное мероприятие проходит в городе Таразе на площади возле памятника поэта-акына Жамбыла Жабаева.

На открытой площадке организованы выставка достижений предприятий, учреждений, вузов, национальных этнокультурных центров области, различные спортивные и зрелищные мероприятия. Творческими коллективами национально-культурных объединений устроен праздничный концерт.

С Днем единства народа Казахстана поздравил жамбылцев глава региона Карим Кокрекбаев.

- Сегодня наше единство и согласие – это ключевой фактор успешного достижения целей экономической, политической и духовной модернизации общества.

В этом году Президентом, Лидером нации дан старт курсу духовной модернизации казахстанского общества и каждого казахстанца, о принципах которого он изложил в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В этой связи, выступая на юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана, Глава государства выразил уверенность в том, что члены ассамблеи примут активное участие в модернизации общественного сознания. Бережному сохранению и развитию культуры, языка и традиций способствуют 25 этнокультурных объединений под единым шаңыраком областной ассамблеи народа Казахстана. Мне хотелось бы выразить слова особой благодарности всем этнокультурным центрам, которые вносят неоценимый вклад в укрепление стабильности в регионе,- сказал глава региона.

Также в этот день первомайские мероприятия в формате народных гуляний проходят на территории археологического парка «Древний Тараз».



